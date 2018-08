Loredana Bertè si racconta : Prima mi facevo schifo. A 67 anni sono di nuovo felice... Nuovo album

Loredana sta meglio, dopo anni di crisi: "Non ho fatto la pace con me stessa e con il mondo intero, ma sono più serena e spero che mia sorella Mimì sia orgogliosa di me". Tra i suoi progetti c'è anche Sanremo 2019 di cui la cantante si augura di non essere esclusa per la seconda volta, lei stessa poi anticipa l'uscita del nuovo album a settembre ma il cui titolo la Bertè non vuole svelare.

E' la più discussa ma anche molto amata dal pubblico. Lei è Loredana Bertè e racconta la sua rinascita con il tormentone estivo scritto apposta per lei da Ivano Fossati che sta spaccando le classifiche e con il nuovo album che uscirà a settembre.