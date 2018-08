Matteo Salvini sui migranti : In due mesi meno 30mila sbarchi... Volere è potere

A scriverlo in un lungo post su Twitter è il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il quale elogia il proprio operato nei primi soli due mesi di Governo. Ecco cosa scrive Salvini: "Primi due mesi del nuovo governo, gli sbarchi di immigrati sono diminuiti di oltre 30mila unità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, da 34.987 a 4.960", che poi aggiunge nei commenti: "Volere è potere. Dalle parole ai fatti! Possono insultarmi, attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mi fermo perché lavoro per il bene degli italiani".

