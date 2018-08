Travolti da un'auto in corsa/ morto anche l'altro carabiniere : le vittime salgono a 3

Per la morte delle tre vittime è indagato per omicidio colposo un 26enne originario di Sant'Antimo, i rilievi sulla scatola nera della Volkswagen Golf guidata dal 26enne hanno rivelato che l'auto viaggiava a 150 chilometri orari, una velocità troppo elevata congiunta al fatto che il 26enne si è accorto troppo tardi della presenza degli uomini in strada e ha cercato di frenare per ben 18 metri.

Sale il bilancio delle vittime dell'avvenuto lo scorso 20 luglio sulla, a Pomigliano d'Arco, purtroppo anche il vicebrigadiere dei carabinieri, dopo dieci giorni di agonia, è deceduto all'ospedale San Giovanni Bosco dove era ricoverato in gravi condizioni. Picoco, insieme al collega, l'appuntato sceltoe alla guardia giurata, stavano svolgendo dei rilievi per un precedente incidente stradale, quando sono stati travolti da un'auto in corsa.