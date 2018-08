Kaos, giallo sulla morte del cane eroe... L'autopsia: morto per infarto. Ma il padrone non ci sta!

Ma Ettorre non ci sta: "Vogliono mettere tutto a tacere" afferma adirato. La carcassa di Kaos che ha salvato molte vite umane dopo il sisma ad Amatrice e impegnato a Rigopiano è stata esaminata all'Istituto zooprofilattico di Teramo dove i medici veterinari hanno constatato la morte per infarto. Tale tesi si trova d'accordo anche con quella dei carabinieri forestali di Assergi (L'Aquila), i quali dopo aver setacciato il giardino di casa nell'Aquilano dove Kaos è stato trovato senza vita non hanno rinvenuto nessuna esca avvelenata, per cui hanno ipotizzato due casi, o l'uccisione mirata con un solo boccone avvelenato che non lascia nessuna traccia oppure una patologia acuta che lo avrebbe portato alla morte.





Ma intanto Ettorre è stranito e adirato soprattutto convinto che vogliano mettere a tacere il caso, troppe cose non quadrano soprattutto riguardo agli esami così brevi: Kaos è partito alle 7 e alle ore 9 già c'erano i risultati autoptici, cosa quasi impossibile.

