Meteo, Allerta caldo record : bollino rosso per 18 città

Nei prossimi giorni anche in Italia si toccheranno valori veramente alti con 40 gradi in alcune zone della Sicilia e della Sardegna e con 38 o 39 gradi a Bologna e Firenze e 37 a Roma. Domani le città con bollino rosso saranno state Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti. Non va meglio in Europa, nelle zone vicine a Lisbona nei prossimi giorni si potranno toccare punte vicino ai 50 Gradi.

L'Italia con picchi caldo fino a 40°, Giovedì 2 agosto saranno 18 le città contrassegnate daldal ministero della Salute che monitora le ondate di calore. L'allerta di livello 3 riguarda