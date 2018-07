A10 Genova-Savona, Tir piomba dall'alto e le sbarra la strada : Donna ricoverata per lo choc

La donna è stata soccorsa e portata all'ospedale di Savona in seguito ad un forte choc, qui si trova anche l'autista del tir che non ha riportato ferite gravi.

Incidente da scena di un film ma che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Questo è quanto accaduto sull'dove un tir ha sfondato le barriere ed è finito in una scarpata su un piazzale di proprietà del comune usato per la raccolta rifiuti e vicino ad una strada sottostante che in quel momento una donna di 60 anni stava percorrendo, quando si è vista cadere ildal "cielo" poco distante.