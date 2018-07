Musica, record per Irama con l'album Plume: E' il più venduto da otto settimane

A questi risultati si aggiungono anche i 41 milioni di stream del disco su Spotify, senza parlare del singolo "Nera" con cui Irama ha esordito che ha raggiunto in pochissimo tempo la certificazione platino, 23 milioni di stream su Spotify per il singolo e più di 17 milioni le visualizzazioni del video su Youtube. Esaurite intanto tutte le tappe del 2018 che lo vedranno live e anche le tappe nuove del 2019 previste al Teatro della Concordia a Venaria Reale (To) venerdì 1 marzo e quella in programma venerdì 8 marzo all'Atlantico di Roma.

Il giovane vincitore di Amici,ha spaccato lesoprattutto con l'uscita dell'album intitolato "" uscito il 1° giugno che ha non solo già conquistato il doppio disco platino ma rimane al vertice delle classifiche Fimi/Gdk degli album più venduti per l'ottava settimana consecutiva. Una bella soddisfazione per il cantautore di Monza ma soprattutto una grande rivincita nei confronti di chi non ha creduto in questo giovane ragazzo destinato al successo.