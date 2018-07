Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. I medici: Controlli di routine

Come riporta Tiscali News l’ex premier venerdì sera è entrato al San Raffaele di Milano per controlli di routine che tuttavia non si sono esauriti e domenica Berlusconi ha trascorso la notte nell'ospedale milanese.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso il San Raffaele nella giornata di ieri, domenica 29 luglio, dove fu sottoposto al delicatissimo intervento a cuore aperto nel giugno del 2016 per sostituire la valvola aortica. Il leader di Forza Italia secondo quanto riferito si troverebbe presso la struttura per effettuare controlli di routine e secondo voci provenienti dallo stesso ospedale del San Raffaele dovrebbe uscire nella giornata di oggi. Sempre a quanto si apprende, i controlli non dovrebbero cambiare la sua agenda.