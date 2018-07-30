GEORGETTE POLIZZI OSPITE IN ESCLUSIVA A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI PARLA DELLA SUA MALATTIA CIOE' LA SCLEROSI MULTIPLA , PARLA DELLE SUE PAURE PIU' GRANDI TRA CUI QUELLA DI PERDERE L'USO DELLE MANI E SUL SUO COMPAGNO DAVIDE TRESSE CHE LE E' STATO ACCANTO IN OGNI MOMENTO DI QUESTO TRAGICO PERCORSO,AFFERMA CHE ....
GEORGETTE POLIZZI PARLA DELLA SUA MALATTIA ... LA SCLEROSI MULTIPLA
GEORGETTE POLIZZI OSPITE IN ESCLUSIVA A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE NON SUCCEDERA' PIU' DI ...
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