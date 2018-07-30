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GEORGETTE POLIZZI PARLA DELLA SUA MALATTIA ... LA SCLEROSI MULTIPLA

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GEORGETTE POLIZZI OSPITE IN ESCLUSIVA A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE NON SUCCEDERA' PIU' DI ...
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GEORGETTE POLIZZI OSPITE IN ESCLUSIVA A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI PARLA DELLA SUA MALATTIA CIOE' LA SCLEROSI MULTIPLA , PARLA DELLE SUE PAURE PIU' GRANDI TRA CUI QUELLA DI PERDERE L'USO DELLE MANI E SUL SUO COMPAGNO DAVIDE TRESSE CHE LE E' STATO ACCANTO IN OGNI MOMENTO DI QUESTO TRAGICO PERCORSO,AFFERMA CHE ....
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