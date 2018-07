Il primo mini cervello umano completo realizzato con cellule staminali in laboratorio

Gli studiosi sono riusciti in pratica a riprodurre un piccolo cervello umano completo, inserendo un particolare tipo di cellula "gli oligodendrociti" fusi con le cellule staminali di alcuni pazienti. Questo sistema ha fatto si di ottenere un cervello che contiene tutti i tipi di cellule della corteccia umana, inoltre i ricercatori hanno stabilito che grazie a questa creazione si potranno studiare più facilmente alcune malattie genetiche pediatriche rare come la sclerosi multipla e di testarne anche la terapia adeguata che potrebbe salvare la vita di molte persone.

A riferirlo è la rivista scientifica. E' stato creato nel laboratorio della Case Western Reserve University in America, ilcompleto realizzato con ledi alcuni pazienti, ma come ben si sa il caso susciterà non poche polemiche a riguardo. Sono anni infatti che si discute sull'uso delle cellule staminali che potrebbe portare alla creazione dima su questo argomento la comunità scientifica si divide tra il "si" e il "no".