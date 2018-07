Calabria, arrestato Vincenzo Rocchetti, sindaco di Guardia Piemontese : Accusato di peculato e falso

Il sindaco Rocchetti ed il funzionario si sarebbero resi responsabili, tra l’altro, di condotte di falso strumentali all'assegnazione indebita di alloggi popolari. I dettagli dell'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 di questa mattina.

In seguito ad una inchiesta della Procura della Repubblica di Paola, i carabinieri hannoil sindaco di Guardia Piemontese, provincia di Cosenza,. Il sindaco insieme ad un dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune, di cui non è stata ancora resa nota l'identità è finito in manette con l'accusa di peculato, falso ideologico e materiale ed abuso d'ufficio.