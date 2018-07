Terremoto Oggi Calabria : Scossa di magnitudo 3.7 a largo della costa ovest

Il sisma ha avuto ipocentro a 89 km di profondità ed epicentro in mare a 13 km da Ricadi e a 19 chilometri da Tropea, per fortuna non vi sono danni a cose o persone.

Ancora scosse di, dopo quella avvenuta a fine giugno in provincia die quella del 14 luglio di magnitudo 4.4 registrata al largo della costa di Tropea che spaventò molto i residenti e i turisti che si trovavano nella zona, questa mattina all'1:15 è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.7 avvenuta a largo della costa ovest dinnanzi alla provincia di