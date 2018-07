Not(t)e per il cuore 30 : Musica e Solidarietà a a Forte dei Marmi

” l’ appuntamento estivo per il cuore quest’anno ègiunta alla terza edizione e torna martedì prossimo 31 luglio con inizioalle 21,15 anella Pineta “Tarabella”. L’ingresso è adofferta libera.Una serata speciale all'insegna della musica e della: ilricavato, infatti, verrà interamente destinato all'e servirà per la gestione della struttura che alloggia i genitori deibambini cardiopatici ricoverati nell’Ospedale la foresteria, appunto, che sitrova nell’area dell’Ospedale pediatrico dove alloggiano i genitori deibambini ricoverati e che è gestita dall’Associazione “”: servizio fondamentale per chi deve stare vicino al propriopiccolo in lunghi periodi di ricovero o magari nei giorni immediatamentesuccessivi alla dimissione, prima di riprendere un viaggio – spesso lungo -per rientrare a casa.L’iniziativa è nata tre anni fa da un'idea dell’operatrice sanitaria delreparto pediatrico (dell’OPA) Claudia Pierucci e dei coniugi MartinaOrlandi e Dario Leonardi, genitori di una bimba operata nell’ospedale delcuore apuano.Presentatrice e madrina della serata Ilaria Della Bidia, cantante e musicistalucchese che ha all'attivo oltre 2000 concerti e che dal 2011 affianca ilMaestro Andrea Bocelli. L’evento è supportato da diversi anni dall'ABF(Andrea Bocelli Foundation), come è noto, infatti,Veronica e AndreaBocelli sono da molto tempo vicini all'Ospedale del Cuore.Anche questa terza edizione vedrà sul palco artisti che regaleranno alpubblico una notte unica fatta di emozioni, buona musica e solidarietà.Tra gli artisti che si esibiranno nella magica cornice della pineta di Fortedei Marmi, il cantautore Pierdavide Carone, Skip Collins, Mamo Giusti,LaceBlack, The Bo Joe, e la band “OPAque” composta esclusivamente damedici e sanitari dell'Ospedale del Cuore.“Ogni anno “Not(t)e per il cuore” ci riempie di emozioni- dice il dottorLuciano Ciucci, Direttore Generale della Fondazione “Monasterio” chegestisce l'Ospedale del Cuore - esi respira un’atmosfera molto particolaree carica di emozione, per l’entusiasmo degli organizzatori e la generosa2passione degli artisti che si esibiscono sul palco, tutti accomunati dallavolontà di aiutare i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie.“Da sempre l’Ospedale del Cuore – continua il Direttore Generale dellaFondazione “Monasterio” - è circondato da moltissima solidarietà, inparticolare il Reparto pediatrico che ogni anno accoglie bambini chedevono essere operati per patologie cardiache spesso importanti cheprovengono da tutta Italia e dall’estero (quasi il 50% arriva da oltre iconfini della nostra regione)”.Gli organizzatori Claudia, Martina e Dario ci tengono particolarmente aringraziare il Comune di Forte dei Marmi per il sostegno ricevuto ancheper questa edizione.