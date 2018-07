Liberata Ahed Tamimi : la 17enne attivista simbolo della lotta contro occupazione israeliana

Ahed Tamimi è stata liberata subito dopo l'arresto dell'artista dei murales napoletano Jorit Agoch, il quale stava realizzando sul muro che separa Israele dalla Cisgiordania proprio l'immagine della giovane 17enne attivista.

Dopo aver scontato 8 mesi di carcere è tornata libera la 17ennegiovane attivista divenuta simbolo ed eroina della lotta popolare palestinese contro l'occupazione israeliana. La giovane 17enne si trovava in carcere per aver schiaffeggiato nel dicembre scorso due soldati israeliani che erano impegnati nel villaggio di Nebi Saleh, in Cisgiordania.