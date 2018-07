Giancarlo Rigon ha ucciso Enrico Faggion : omicidio suicidio forse per un debito

Enrico Faggion in passato aveva lavorato assieme al padre, titolare di una gioielleria a Trissino, si era trasferito da qualche tempo a San Martino Buon Albergo (Verona), dove vive la sua compagna, con cui doveva sposarsi l'8 agosto prossimo. Ma il futuro del ragazzo è stato psezzato dall'ex artigiano orafo, che probabimente vantava un debito di denaro con la famiglia di Faggion. Non si esclude potesse trattarsi di un rapporto commerciale relativo alla gioielleria del padre e del giovane. un'ipotesi che gli inquirenti stanno ancora approfondendo.





La vittima era in pausa pranzo ed era andato della madre, poco dopo le 13 è sceso dall'abitazione, è salito sulla sua Ford 'Kà e da li a poco si è trovato di fronte la Mercedes di Rigon, i due hanno iniziato a discutere, poi i cinque colpi che hanno ucciso il 39enne, i soccorritori non hanno potuto far niente. Poi il ritrovamento dell'omicida suicidatosi nella sua auto accanto ad un foglietto, poche righe con le indicazioni sulle modalità della sua sepoltura.?

L'omicidio dell'operaio 39enne, ucciso con cinque colpi di pistola dal 59ennepoi scappato sulla propria Mercedes. Vittima e carnefice erano entrambe diqualche ora dopo l'assassinio la vettura di Rigon è stata notata a lato di una stradina di campagna, a un chilometro dal luogo dell'omicidio, l'uomo si era sparato con la stessa arma del delitto.