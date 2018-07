Don Paolo Glaentzer, il prete fermato per pedofilia : No carcere, resti ai domiciliari

Firenze - Don Paolo Glaentzer, il prete 70enne che nei giorni scorsi è stato arrestato con l'accusa di pedofilia dopo essere stato beccato in auto con una bimba di 10 anni da un passante, non andrà in carcere. Questo è ciò che ha deciso Francesco Pallini, il gip che ha respinto la richiesta della Procura di Firenze la quale chiedeva la reclusione in carcere ed ha accolto invece la proposta della difesa. Don Paolo non sconterà nessuna pena in carcere ma resterà ai domiciliari, decisione che sta suscitando numerose polemiche.