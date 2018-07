Udine, ragazzino di 10 anni finisce in terapia intensiva : Travolto da un'auto mentre era in bici

A lanciare l'allarme lo stesso conducente dell'auto che ha prestato i primi soccorsi, il piccolo è stato trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso e secondo quanto riferito non è in pericolo di vita. Intanto sono in corso accertamenti e rilievi per capire cosa sia successo mentre sono stati posti sotto sequestro sia l'auto che la bici.

Era in sella alla sua bici quando è stato travolto e investito da un'auto. Questo è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri ad unche si trova ora ricoverato in terapia intensiva a