27 luglio 2018, arriva l'eclissi totale più lunga del secolo : Durerà 103 minuti, luna rossa, stasera

In astronomia con la parola “eclissi” si definisce l’occultamento di un corpo celeste, totale o parziale, dovuto a un altro corpo celeste. La prima fase dell'eclissi - come spiega l'esperto Paolo Volpini - inizierà prima del sorgere della luna con una prima fase alle ore 21 per poi proseguire nella fase più totale alle 21:30 raggiungendo il massimo alle 22:22 fino poi alle 23:13. Spettacolo tutto rosso da non perdere.

Oggi, venerdì 27 luglio, ci sarà un’eclissi totale di Luna. Appuntamento questa sera con l'più lunga del secolo che in Italia sarà visibile quasi interamente quando il pianeta Terra si troverà tra il, proiettando su di esso un cono d'ombra. Sarà un evento spettacolare quello dell'eclissi che vedremo questa sera 27 luglio in quanto durerà ben 103 minuti, la piùin cui la luna si tingerà di rosso.