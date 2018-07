Pechino, bomba davanti all'ambasciata americana : Ci sono dei feriti, ferito anche l'attentatore

In questa zona i cittadini cinesi aspettano in fila di poter presentare la richiesta di visto d’ingresso negli Usa. Al momento la dinamica non è chiara poichè alcuni testimoni presenti sul posto sostengono di aver visto la polizia portare via una donna che si stava cospargendo di benzina in quel che sembrava un tentativo di auto-immolazione e se così fosse l'attentato era già stato pianificato dai due.

Esplosione davanti all'dove risultano esserci deiil cui numero è ancora imprecisato. Sul posto polizia e soccorsi, secondo quanto riferito l'è rimasto ferito dopo aver lanciato l’ordigno rudimentale verso il compound diplomatico colpendo anche le auto che erano in sosta all'esterno del cancello.