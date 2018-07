Il racconto choc, costretta a prostituirsi a 13 anni : Steroidi per mucche, dovevo sembrare più donna

Anche qui le venivano somministrate cure ormonali per ingannare la legge sulla sua giovane età, costretta a stare con oltre 10 clienti al giorno per anni e anni, provando nel corso del tempo a fuggire dal bordello e da quell'inferno in cui era costretta a vivere, ma ogni volta veniva riacciuffata e picchiata a morte. Oggi ricorda il suo passato con dolore e sofferenza, una sofferenza che purtroppo non avrà mai fine.

Il racconto choc di unaoggi 19enne e ciò che ha dovuto subire dall'età di 13 anni quando nel pieno della sua crescita e della sua gioventù, la sua vita e i suoi sogni sono stati distrutti perchè costretta a. Chiusa in casa a 13 anni e costretta a prostituirsi, le somministravano steroidi per le mucche per renderla più donna e più attraente per i clienti. Già data in sposa a soli 13 anni dopo la morte del marito che aveva il triplo dei suoi anni, fu mandata in un bordello di Kandipara in