Il figlio dell'ex premier Matteo Renzi verso la serie A in prova nella primavera Udinese

Lui si chiama Francesco, ha 17 anni e una passione sfrenata per il calcio e dal mese di aprile è in prova al Genoa, ma Francesco non è un giovane qualunque è il figlio dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ed è una giovane promessa del calcio. Da qualche giorno il giovane Renzi è in prova nella primavera dell'Udinese in serie A e gioca nel ruolo di attaccante. Come tutti i giovani anche Francesco Renzi ambisce a realizzare il suo sogno di giocare in una squadra di calcio di serie A.