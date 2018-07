Francesco Fasano ucciso a 22 anni : Fermati i due presunti assassini

Melissano (Lecce) - Francesco Fasano, il giovane 22enne ucciso con un colpo di pistola alla testa e poi trascinato sulla strada da un auto. Le Forze dell'Ordine hanno fermato la scorsa notte i due presunti assassini, il 23enne Angelo Rizzo e il 34enne Daniele Manni, i due oltre all'accusa per omicidio sono accusati anche di fare parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Non restano comunque ancora chiari i motivi che hanno spinto i due ad uccidere il giovane Francesco, si attende l'esito dell'interrogatorio.