Ricatti vip via mail: Abbiamo la tua password o paghi o sveliamo video di te che guardi porno

- "Ho installato un malware sul video per adulti e tu hai visitato questo sito per divertirti (capisci cosa intendo). Mentre stavi guardando i video, il tuo browser ha iniziato a funzionare come un Rdp (desktop remoto) che ha un key logger che mi ha fornito l'accesso al tuo schermo e anche alla webcam. Subito dopo, il mio software ha raccolto tutti i tuoi contatti dal tuo Messenger, Facebook e Mailbox".





E in seguito alla richiesta di inviare denaro il messaggio prosegue:

- "La prima opzione è ignorare questo messaggio. Dovresti sapere cosa sta per succedere se opti su questo percorso. Invierò definitivamente il tuo video a tutti i tuoi contatti, inclusi parenti stretti, colleghi e così via. Non ti proteggerai dall'umiliazione che la tua famiglia dovrà affrontare. L'opzione 2 è di pagarmi. Lo chiameremo questo mio 'suggerimento sulla privacy'. Se scegli questo percorso, il tuo segreto rimane il tuo segreto. Distruggerò immediatamente il video. Vai avanti con la tua vita non è mai successo niente".





La polizia postale consiglia fortemente di denunciare in caso di ricezione del messaggio sopracitato e soprattutto di non pagare in quanto ciò non basterebbe a fermare la minaccia.

Ecco cosa si legge nel messaggio a cui non bisogna rispondere e denunciare poichè è una truffa: