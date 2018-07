Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser ? Il post su Instagram

E nell''ultimo post della sorella di Belen, i follower si scatenano visto che Cecilia Rodriguez ha scritto - postando una foto con Ignazio : «Tres»... sarà in arrivo un bebè? In realtà per adesso il tres è riferito alla cagnolina Aspirina. Ma nonostante i commenti insistenti, nessuna risposta arriva dei due, né di conferma ma nemmeno di smentita.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser devono partire per le vacanze a Ibiza. Cecilia sembra sempre più innamorata dell'ex inquilino della casa del, i due hanno intenzioni serie e hanno già conosciuto le loro rispettive famiglie, vivono insieme e hanno anche iniziato a condividere le loro passioni .