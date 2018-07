Turista 18enne a Napoli : Stuprata due volte, anche dal soccorritore

Ai due ragazzi è stato contestato il reato di stupro di gruppo, mentre al terzo ragazzo è stato contestato il reato di violenza sessuale. Ma gli accusati dichiarano la propria innocenza e parlano invece di rapporti consensuali con l'inglese.

La turista 18enne ha riferito di essere stata violentata in due distinte occasioni, prima da due ragazzi a bordo della macchina di uno di loro - poi sarebbe stata violentata da un terzo ragazzo che si era offerto di accompagnarla alla sua residenza e la lasciò in piazza Vittoria davanti alla caserma militare. Il fatto sarebbe accaduto in una notte dello scorso marzo all'esterno di un locale che si trova a ridosso del, nel centro di Napoli.