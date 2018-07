Allarme zecche: 4 persone ricoverate all'ospedale di Treviso per encefalite

La zecca in questione appartiene alla specie "zecca dura" ed è nociva per l'essere umano soprattutto per chi frequenta assiduamente la montagna a cui è consigliato di correre ai ripari vaccinandosi. Al momento le zone più colpite sono tra Revine, Vittorio e Cappella Maggiore, ma anche in tutto il comprensorio del Cesen e sul Grappa.

E'in Italia. Agià quattro persone sono state ricoverate a causa dei danni che provoca questo parassita, il quale con il caldo e l'umidità si prolifera sempre più. Il morso della zecca provoca la), una grave forma di encefalite che colpisce il sistema nervoso dell'uomo e che all'inizio può essere scambiato per una banale influenza.