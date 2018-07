Sardegna, violento incidente questa mattina all'alba a Quartu : 6 persone ferite, due sono gravi

Un violento incidente è avvenuto questa mattina alle 5 sulla statale 554 all'incrocio per Quartu. Coinvolte 5 auto con a bordo sei persone di cui due destano in condizioni gravissime, tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati nelle strutture ospedaliere de Brotzu , al Policlinico e altri ospedali di Cagliari. Difficile l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul luogo dell'incidente, i quali hanno dovuto estrarre dalle lamiere le persone rimaste incastrate mentre al momento sul posto vi sono varie forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.