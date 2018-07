Ragazza violentata a Reggio Emilia : Arrestato 26enne ucraino

Il ministro dellInterno si è complimentato con la polizia di Stato per l'arresto : "Per la sinistra la nostra linea sarebbe 'troppo dura'. Sbagliato, inaspriremo leggi troppo deboli: via dall'Italia i clandestini delinquenti, via ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi!". La ragazza aveva raccontato di essere stata aggredita alle spalle e poi spinta in un cespuglio dove è avvenuta la violenza.

E' finito in manette l'uomo accusato di averdomenica a Reggio Emilia, la notizia è stata data dache su Facebook spiega che si tratta di "".