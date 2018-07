Il 37enne Matteo Marchi muore da solo nella baita : Un malore fatale

La vittima era un operaio, non sposato, viveva in contrada Benetti, sulle colline che precedono il centro abitato di Recoaro Terme. Il 37enne non aveva particolari hobby se non quello di ritirarsi nella sua baita, Matteo Marchi lascia nel dolore mamma Paola con cui abitava.

È stato ritrovato senza vita il 37enne Matteo Marchi, il corpo nella baita in zonadove si era recato nella giornata di sabato. Non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i familiari sono andati sul posto facendo la tragica scoperta, il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad un malore improvviso.