Giulia Romano muore di tumore a 22 anni prima di laurearsi : l'Università le conferisce il titolo

Giulia Romano ha scoperto di avere un tumore nell’autunno 2017, il tumore si è subito diffuso non permettendole di continuare gli studi e laurearsi : "Mio marito ed io sopravviviamo solo per il pensiero di averla avuta accanto nei ventidue anni più belli della nostra vita e perché se annullassimo noi stessi annulleremmo anche lei, il nostro modo di farla sopravvivere. Forse per questo pubblicheremo i suoi diari...Abbiamo sparso le sue ceneri. Poi, tutti vestiti - era fine maggio - ci siamo buttati in acqua con i suoi amici e le sue amiche. E siamo andati a brindare. È stata una festa, proprio come aveva chiesto Giulia un giorno: 'se mai mi succedesse qualcosa, non piangete. Ricordatemi con un brindisi e un sorriso'", ha concluso la mamma.