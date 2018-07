Sergio Marchionne è in condizioni irreversibili : ultime notizie sul Dirigente Fiat Chrysler e presidente Ferrari

Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono definite «irreversibili», scrivono diversi quotidiani tra cui la Stampa, Marchionne era stato ricoverato alla fine di giugno a Zurigo e una serie di complicazioni hanno portato all’aggravarsi delle sue condizioni, al punto da escludere che possa tornare a lavorare, come annunciato da John Elkann ai dipendenti di FCA : «ulteriori complicazioni che hanno compromesso la situazione che si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore».





"Saremo eternamente grati a Sergio per i risultati che è riuscito a raggiungere e per avere reso possibile ciò che pareva impossibile. Ci ha insegnato ad avere coraggio, a sfidare lo status quo, a rompere gli schemi e ad andare oltre a quello che già conosciamo". Lo scrive il presidente di Fca John Elkann ai dipendenti del gruppo, in una lettera inviata dopo la nomina di Mike Manley.



Mike Malley alla guida del Gruppo.



Sergio Marchionne è nato a Chieti, il 17 giugno del 1954 è un dirigente d'azienda italiano naturalizzato canadese, è noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della FIAT. Intanto avvio pesante lunedì mattina per Fca (-4,3% a 15,71 euro euro) in Piazza Affari nella prima seduta dopo l'avvicendamento tra Sergio Marchionne, ricoverato all'ospedale di Zurigo, ealla guida del Gruppo.

Sergio Marchionne è ricoverato in una clinica di Zurigo, il suo stato di salute è irreversibile secondo quanto confermato anche dall'azienda. Manuela Battezzato, chi è la compagna di Sergio Marchionne, ora al suo fianco mentre combatte in ospedale con i due figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler avuti dall'ex moglie.