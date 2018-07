Semirestore11/Rollectra: Eliminiamo il Jailbreak di iOS 11.x.x dal nostro dispositivo!

Su Cydia, arriva una nuova applicazione, rilasciata da pwn20wnd chiamata Semirestore11/Rollectra, per eliminare dal nostro dispositivo il Jailbreak eseguito con Electra e ripristinarlo allo stato originale e non modificato.

Arriva su Cydia una nuova applicazione direttamente da pwn20wnd chiamata Semirestore11/Rollectra, serve per eliminare il Jailbreak dal nostro dispositivo se qualora qual cosa andasse storsto con qualche tweak.

Una volta installata e aperta come potete vedere in figura, vi comparirà la scritta Unjailbreak, in poche parole, vi permetterà di eliminare il Jailbreak, ripristinando il dispositivo allo stato non modificato e originale, un' applicazione molto semplice, perchè permette anche di ripristinare il dispositivo senza l' obbligo di aggiornare il dispositivo all' ultima versione di iOS rilasciata da Apple.

Prima di effettuare l' Unjailbreak tramite Semirestore11, bisogna effettuare un backup del vostro dispositivo, perchè, dato che utilizza le istantanee APFS e mobile_obliterator per riportare il dispositivo allo stato originale e non modificato, vi ripristinerà anche i dati.

Questa applicazione, dato che è più veloce nella sua procedura, di Cydia Eraser, andra a sostituirla, un' applicazione simile, per ripristinare il dispositivo eliminando il Jailbreak.

Ricordo a tutti che a breve il Team di Electra andrà a sostituire Cydia con un altro packet manager chiamato Sileo che renderà il Jailbreak ancora più interessante.

Questa applicazione la trovate su Cydia tramite la repo di Packix.