Jailbreak iOS 11.2/11.3.1: Coolstar ha rilasciato il tool di sblocco ecco la procedura!

Volevo comunicarvi, che la procedura non è difficile da seguire ma abbastanza lunga e volevo proprio condividerla con voi che mi seguite.

In oltre, volevo comunicare anche che le procedure che sono state fatte da vari siti Italiani e non, sono alquanto sbagliate e diverse tra loro ecco perchè voglio una volta per tutte condividere con tutti voi le mie informazioni riguardanti lo sblocco.

GUIDA UFFICIALE INSTALLARE ELECTRA - CYDIA PER LA PRIMA VOLTA

Per prima cosa, dovrete disabilitare tutte le sicurezze sul vostro dispositivo, ovvero Face ID, Trova il mio iPhone e tutto quello che riguarda Siri.

per disabilitarlo vi basterà andare su Siri e Cerca e disabilitare i 4 toggle che trovate; Trova il mio iPhone: vi basterà andare sul vostro account, password e sicurezza e disattivare Trova il mio iPhone e se volete anche iCloud Drive.

Una volta effettuata questa procedura iniziale potrete iniziare in tutta tranquillità.

Controllare che non ci sia nessuna versione iOS nella sezioni aggiornamenti, ovvero iOS 11.4.1, se ce l' avete, dovrete eliminarla, vediamo subito come fare.

Andare su impostazioni>generali>spazio libero iPhone e vedere se nella lista per caso vi compare, se si, vi basterà eliminarla, se non c'è nessuna traccia potrete andare al secondo punto; Scaricare il tvOS profile da QUI' in modo tale che il dispositivo non va a cercare nessun altro aggiornamento (meglio farlo direttamente dal dispositivo); Una volta scaricato e installato, vi basterà andare su impostazioni>gestione profili e dispositivo per installarla e autorizzarla.

Dopo aver eseguito i primi sei procedimenti, dovrete andare su google e cercare l' app TweakBox, la dovrete installare sul vostro dispositivo, da quì si inzia con il procedimento.

Una volta installata, prima di aprirla dovrete fare lo stesso procedimento di prima per autorizzarla e verificarla nel vostro profilo, una volta fatto questo, vi basterà aprirla.

Una volta aperta, dovrete andare su Apps, TweakBoxApps e nella lista andare a cercare l' applicazione Electra che dovrà essere installata sul vostro dispositivo, ovvero la versione 1.0.3 Multipath come in figura.

Una volta installata, stesso procedimento di prima per autorizzarla e verificarla, alla fine dovrete avere tre profili installati e autorizzati come in figura, da quì si inizia con lo sblocco vero e proprio.

Una volta installata Electra sul vostro dispositivo, dovrete avere esclusivamente attivata la connessione dati e non Wi-Fi (attenzione), molti siti dicevano modalità aereo attiva, chi disattiva, no ragazzi, dovrete avere il dispositvo in modalità normale, uso di sempre e connessione dati solo attiva, dopo di che, vi basterà cliccarci su e vi apparirà la scritta Jailbreak, anche quì attenti a non disabilitare il toggle Tweak.

Cliccate su Jailbreak e attendete la procedura, le fasi sono tre, dovrete avere un pò di pazienza, niente paura.

Arrivata alla seconda fase, il dispositivo si dovrebbe riavviare, riaprite Electra e vi dovrebbe installare Cydia, fa tutto da solo.

Alla terza fase, si riavvia il dispositivo e dovreste avere Cydia sulla Home del vostro dispositivo, quì state calmi, non fate come me, che mi stavo domandando perchè il dispositivo non si riavviava più, è normale deve configurare l' applicazione e starà un bel pò in fase di respring con la rotellina che gira, a questo punto, non dovrete fare altro che riaprire Electra e andare a cliccare su Enable Jailbreak, a questo punto avrete il dispositivo sbloccato e Cydia pronta per essere utilizzata.

Ricordatevi una cosa, che il Jailbreak è di tipo semi-untethered vuol dire che ogni volta che spegnete e riavviate il dispositivo dovrete eseguire la procedura per abilitare il Jailbreak (Enable Jailbreak).

Piccolo accorgimento:

Una volta che spegnete il dispositivo o lo riavviate dovete rifare la procedura per abilitare il Jailbreak, dato che lo sblocco va effettuato con Wi-Fi disattivato e connessione dati attiva, se la vostra connessione dati vi da LTE, dovrete prima di tutto, portare la connessione in 3G, poichè se la lasciate in LTE Electra non vi funzionerà e vi darà errore Exploit.

GUIDA UFFICIALE REINSTALLARE ELECTRA - CYDIA SE VI HA DATO PROBLEMI LA PRIMA VOLTA



Aimè, se avete seguito bene tutte le fasi del Jailbreak sul web, molti si sono lamentati di vari problemi sul dispositivo, soprattutto con Cydia che non veniva installata o problemi di vario genere (me compreso), per farvi evitare di ripristinare il dispositivo, come la maggior parte di alcuni utenti ha fatto, vi allego un video, su come effettuare la procedura per eliminare definitivamente Cydia dal vostro dispositivo per eseguire la procedura da zero con Electra installato (purtroppo questa procedura l' ho eseguita pure io poichè all' inizio ho avuto anch' io problemi con Cydia).

Per effettuare questa procedura però dovrete far si che il vostro dispositivo con Electra installato, vi abbia dato errore con Cydia non installato o altri problemi e vi sia comparsa la scritta su Electra "Already jailbroken" ssh attivato, perchè la procedura va eseguita tramite ssh root.

