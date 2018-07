iPhone: I prossimi dispositivi avranno nuove e inedite colorazioni

Continuano le indiscrezioni per quanto riguarda i prossimi iPhone che Apple presenterà in autunno, avranno nuove e inedite colorazioni. Si continua a parlare dei prossimiche Apple presenterà in autunno, ovvero dell', dell'e dell'

Secondo un analista del settore, molto affidabile, Ming Chi-Kuo, l' iPhone con display OLED da 6.5 pollici, costerà come l' attuale iPhone X (1000$), sarà DUAL-SIM e sarà disponibile nelle colorazioni nero (Space Grey), bianco (Silver) e nuova colorazione Gold.

Il modello con con display LCD, ovvero, l' iPhone da 6.1 pollici sarà disponibile in grigio, blu, bianco (Silver), rosso e arancione e il suo prezzo si aggirerà intorno ai 700$, mentre il modello da 5.8 pollici andrà a costare intorno ai 900$.