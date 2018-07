Roma : sullo scontrino di un ristorante scritte omofobe, cameriere licenziato

Spiega un dipendente che “il ragazzo che ha battuto quello scontrino è già stato licenziato, ovviamente. Tra l’altro, veniva a lavorare saltuariamente, solo a chiamata, nei giorni con più prenotazioni. Dispiace che per l’errore di uno ora la nostra attività sia etichettata come omofoba: siamo sempre stati gay-friendly, alcuni camerieri che hanno lavorato qui in passato erano omosessuali e si sono sempre trovati bene. Da noi si è addirittura tenuta la festa di matrimonio di una coppia gay”. Il ragazzo 21enne ha denunciato al sito Lgbt Bitchyf l'episodio : "Nessuno ci ha mai trattato così... Guarda nessuno sta ridendo, sei una persona infantile, nessuno si è mai permesso di trattarmi in questo modo nella mia vita", avrebbe detto, secondo quanto ripreso dal sito Gaycenter.it, il ragazzo al cameriere che continuava a ridere e minimizzare.

