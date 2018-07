Sergio Marchionne in gravi condizioni di salute : Mike Manley è il nuovo amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di Fca "riunitosi in data odierna, ha espresso innanzitutto la sua vicinanza a Sergio Marchionne e alla sua famiglia sottolineando lo straordinario contributo umano e professionale che ha dato alla società in questi anni". Mike Manley, responsabile del brand Jeep, è il nuovo amministratore delegato di Fca. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione che, come era stato già annunciato dal presidente John Elkann, ha optato per una soluzione interna. Il Cda del gruppo era stato convocato in seguito all'uscita improvvisa di Sergio Marchionne.





Marchionne è stato operato a fine giugno alla spalla destra ed è ancora ricoverato all'ospedale di Zurigo, in Svizzera.







Sono peggiorate le condizioni di salute di Sergio Marchionne, lo rende noto Fca.". Nella nota di Fca si sottolinea che "".