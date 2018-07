Morto il 18enne Matteo Barbieri : trovato in un dirupo il corpo del ragazzo scomparso

I genitori avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione Trionfale e la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Adesso tutto lascerebbe pensare che si sia trattato di un tragico incidente stradale.

Il corpo senza vita è stato ritrovato in un avvallamento poco distante dalla strada in cui si erano perse le tracce, il 18ennedi Anguillara scomparso a Roma la notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio, dopo aver finito il suo turno di lavoro in un ristorante dove lavorava. Il tragico ritrovamento deldel giovane in un avvallamento nei pressi della via Braccianese, dopo il bivio de La Storta, alla periferia Nord di Roma - accanto a se la sua Honda 500.