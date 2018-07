Maltempo : Danni e allagamenti nel Torinese e nell'Astigiano

A Vercelli una parte del tetto della chiesa di Sant'Agnese è crollata per effetto del forte vento. Per fortuna nessuna tegola è caduta sulla strada. La chiesa è inagibile e le funzioni religiose sono state spostate in altra sede.

Ilal Nord Italia ha creato danni e allagamenti in Piemonte, nel Torinese e nell'Astigiano. Ale forti piogge hanno allagato il pronto soccorso, nel centro dil'acqua ha invaso case e negozi, ingenti danni per l'agricoltura con una temperatura in calo anche di 10 gradi. La zona pedonale del centro di Asti è stata invasa dall'acqua e alcuni locali e negozi sono stati allagati.