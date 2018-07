Tanta commozione alla cerimonia di intitolazione del bagno della Misericordia al giovane confratello scomparso Stefano Ridolfi

Ilcippo, avvolto nella bandiera della Misericordia è stato inaugurato dallamamma di Ridolfi signora Giuliana assieme alla sorella Betti. Il Commissariodella Misericordia ha aggiunto: “per noi oggi è arrivato un momento cheattendevamo da oltre 30 anni e cioè di dedicare questo nostro “piccolo”angolo” di tranquillità e di serenità: il nostro stabilimento balneare alcompianto confratello Stefano. Oggi dunque una grande emozione ed unagrande gioia ci attanaglia in questa cerimonia , aggiungo che il nostroconfratello è stato anche uno dei fondatori della nostra Fraternita ma chepurtroppo lo abbiamo goduto per poco tempo ma il suo ricordo rimarrà persempre nei nostri cuori, nella nostra mente per la sua operosità, il suoattaccamento alla Misericordia e suoi gesti sono stati e sono di grandesperanza, di grande amore per noi.”La benedizione è stata imposta da don Giovanni Locatelli parroco dellaChiesa di San Giorgio Martire della “Corte di Lavacchio” Massa.”Oggi è unmomento importante sia per la nostra comunità che per la Misericordia – hadetto Don Giovanni – nel corso della breve ma incisiva omelia prima dellabenedizione. Con Stefano vogliamo dare questo segno nuovo di speranza.Siamo qui al mare simbolo della nostra presenza e del nostro passeggiodalla vita alla morte e viceversa ed ecco quindi oggi il grande “segno “diStefano che diventa per noi il mare che incanta calmo e silenzioso e d’untratto splende il suo destino e il nostro è quello di essere uomini chiamatinella Misericordia per portare il mondo in mezzo alla speranza e all’amore.”Don Giovanni dopo aver dato lettura della “Chiamata degli Apostoli”, delVangelo delle Beatitudini , nonché delle Opere di Misericordia (Vangelo diSan Matteo) ha imposto, come dicevamo, la benedizione mentre la mammadi Stefano scopriva il Cippo con la targa tra uno scrosciare di applausi deimolti presenti.