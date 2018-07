Benevento : 45enne condannato per pedofilia esce dal carcere e viene ucciso

Secondo le prime informazioni qualcuno ha esploso alcuni colpi di pistola contro l'uomo, che non ha avuto scampo. Eseguiti i rilievi per cercare eventuali tracce lasciate dall'assassino.

E' stato ucciso a Frasso Telesino un ex pastore che pochi giorni fa è uscito in permesso premio dal carcere di Benevento dove era detenuto per una condanna a 11 anni per violenza sessuale su minori. Aveva lasciato da pochi giorni ilper un permesso, e nella sera di giovedì è stato ucciso a, nella casa dove abitava. La vittima è un ex pastore 45enne -- arrestato dai carabinieri nel 2009 con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 15enne del posto che dopo qualche tempo si tolse la vita impiccandosi.