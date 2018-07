Mafia, strage di via D'Amelio : Non smettere di cercare la verità su Borsellino

Ricorda il Capo dello Stato che "ancora oggi sono vivi il ricordo e la commozione per il vile attentato, in cui persero la vita il giudice Borsellino e gli agenti Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina". Infine Mattarella sottolinea come le sue inchieste abbiano "costituito delle pietre miliari nella lotta alla mafia in Sicilia".

sulla strage di via D'Amelio, questo è l'appello del presidente della Repubblica,, a 26 anni dalla morte dele di 5 agenti della sua scorta. "", con".