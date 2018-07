Ryanair cancella 600 voli : caos per chi deve partire per le vacanze

Sono stati cancellati 200 voli da e per la Spagna, 50 da e per il Portogallo e 50 da e per il Belgio. Lo sciopero indetto dal personale di Ryanair è causato dalla richiesta di maggiori stipendi e migliori condizioni di lavoro, per il venerdì e martedì della settimana successiva lo sciopero coinvolgerà i piloti. Per la compagnia lo sciopero è ingiustificato e rovinerà solo le vacanze delle famiglie.

La compagnia aerea low costha annunciato laper mercoledì e giovedì - 25 e 26 luglio 2018 - a causa di unodel personale di cabina. A rischio così ci sono le partenze per leper migliaia di persone che avevano scelto la compagnia. La compagnia su Twitter ha detto che ci saranno circa 50mila passeggeri interessati e che tutti verranno avvertiti via mail o sms e potranno ottenere un altro volo o il risarcimento del biglietto.