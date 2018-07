Assia Montanino : Chi è la segretaria di Luigi Di Maio

Sul sito del Ministero viene indicata come “segretario particolare” di Di Maio e la sua nomina a scatenato un’accesa polemica a causa dell’assenza del suo curriculum. Assia – vero nome Assunta – è laureata in Economia. Ma La notizia ha scatenato una grassa polemica a causa della presunta scarsa esperienza della giovane e dello stipendio concordato - circa 72.000 euro annui - giudicato troppo alto in rapporto alle competenze acquisite.

Assia Montanino nel 2015 si è candidata alle amministrative a Pomigliano con il Movimento 5 stelle, la passione per la politica l’ha spinta a lasciare il suo paese d’origine per trasferirsi a Roma, dove ha iniziato un tirocinio presso la Camera. La Montanino e Di Maio si sono conosciuti quando il vicepresidente incontrò il padre della giovane, un imprenditore che aveva denunciato degli usurai. All’epoca lei studiava ancora all’Università, e il leader del Movimento Cinque Stelle decise di proporle uno stage presso la Camera.

A raccontare la vicende è lo stesso luigi Di Maio su Facebook : “La dottoressa Assia Montanino l’ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha denunciato i suoi usurai e ho avuto modo di conoscerla quando sono stato a far visita al padre per portargli la mia solidarietà. Era una giovane universitaria a cui decisi di dare una opportunità di tirocinio presso la mia segreteria di vice presidente della Camera. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria. E posso assicurarvi che non ho mai conosciuto una persona più onesta e leale di lei”.

A queste parole Assia Montanino ha risposto : "Lavoro al Ministero del Lavoro come Capo segreteria. Stesso ruolo ricoprirò a breve al Ministero dello Sviluppo economico. Due ministeri, uno stipendio solo, pur avendo diritto a due stipendi. La cifra netta che prendo mensilmente- pari a circa tremila e trecento euro – copre un impegno che va ben oltre i tempi previsti nel contratto, e che si protrae 7 giorni su 7, senza limiti di orario. E con responsabilità importanti. Il fatto di avere solo 26 anni credevo fosse un elemento positivo e non di demerito, in un Paese in cui non si fa altro che dire ‘largo ai giovani'. Vengo dallo stesso paese del ministro Di Maio e questa è stata senza dubbio una ‘fortuna’: perché così lui ha conosciuto diversi anni fa mio padre, che si era appena ribellato contro gli usurai, e mi ha dato un’opportunità, come l’ha data ad altri studenti universitari per uno stage presso la vicepresidenza della Camera. Mi sono guadagnata stima e fiducia di tutti lavorando sodo per anni. E così continuerò a fare con grande serenità. Le illazioni sulle mie competenze le ritengo inaccettabili e gli autori ne dovranno rispondere in tribunale. È triste notare come un giovane in Italia debba costantemente difendersi dalle accuse di incompetenza, solo per un fattore legato all’età anagrafica. Pensavo che i tempi bui in cui un ex Ministro del lavoro accusava i giovani di essere dei buoni a nulla fossero passati, invece noto che è una mentalità diffusa, sia in ambienti che si definiscono di destra, sia in ambienti che si professano di sinistra. Come donna osservo anche che in questi articoli e nelle foto private che sono state pubblicate, c’è un sessismo nemmeno troppo velato, e mi chiedo: se il Capo segreteria fosse stato un uomo cosa sarebbe successo?. Purtroppo certi media contribuiscono non solo a diffondere falsa informazione, ma anche a inchiodare l'Italia a un medioevo culturale".