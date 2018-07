Salerno, incidente stradale questa mattina tra una moto e un'auto : Morto giovane 35enne

L'incidente è avvenuto sulla litoranea che collega il capoluogo di provincia con i comuni della Costa Sud, secondo quanto riferito la moto sarebbe scivolata in curva andandosi a schiantare contro l'auto che procedeva in direzione opposta, per poi prendere fuoco. Il conducente dell'auto ha subito lievi danni ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare.

