Roma, il caso dei politici spiati : Condannati a 5 e 4 anni i fratelli Giulio e Francesca Occhionero

I due sono stati arrestati nel 2017 per i reati sopracitati commessi a partire dal 2001, entrambi avrebbero infettato numerosi computer entrando in possesso di password e account all'insaputa delle vittime proprietarie di cui molti appartenenti a istituzioni e ministeri. La procura di Roma aveva chiesto una condanna più dura per i due che non è però arrivata.

