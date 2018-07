Parma, picchiata, segregata e minacciata dal compagno : Costretta a scrivere lettere choc ai figli

La vittima che aveva riportato anche alcune fratture ha raccontato alla polizia di aver disdetto più volte anche interventi chirurgici in ospedale perchè il suo convivente temeva potesse ricontattare i figli ai quali aveva costretto a scrivere lettere terribili in cui diceva di non volerli vedere ne sentire.

E' il racconto orribile e latenuta segregata per anni in casa dalche non solo la picchiava e la minacciava ma l'aveva completamente allontanata dai figli e dal resto del mondo. All'uomo è stato impedito dalla polizia municipale di avvicinarsi alla donna e ai suoi figli nei quali ha trovato rifugio e conforto oltre alla forza di raccontare l'incubo che stava vivendo.