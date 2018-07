Elena Santarelli : Ecco perché non voglio parlare dei sintomi della malattia di mio figlio

Infatti Elena Santarelli alla domanda «Posso chiederti come avete scoperto di tuo figlio», la showgirl 36enne spiega di essere sempre molto vaga sui sintomi che hanno portato alla diagnosi della malattia : «Ogni tumore, a seconda dell'organo colpito, ha i suoi allarmi. I tumori cerebrali ne hanno altri, non tocca a me fare allarmismo tra le mamme. Se vai su siti di un certo tipo troverai le risposte che cerchi. Io al momento non voglio rispondere».

Elena Santarelli si dedica tutta se stessa ad aiutare ila sconfiggere la terribile malattia, la showgirl è circondata dall'affetto dei suoi fan, con i quali si confronta sui temi più disparati , ma non di parlare dei sintomi che le hanno fatto scoprire la, un tumore al cervello.