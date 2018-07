Diretta Francia-Croazia/ Finale Mondiali 2018 risultato finale 4 -2 : Francia campione del mondo

Francia il nuovo campione del mondo di calcio, i francesi hanno battuto nella finale dei Mondiali di Russia 2018, la Croazia, col punteggio di 4-2. Una partita che ha premiato la squadra più forte al mondo, che ha dimostrato di meritarsi questo titolo sin dalle prime fasi della competizione.



Francia Croazia è in diretta tv sui canali Mediaset visibile su Canale 5, in diretta streaming video all’indirizzo http://www.mediaset.it/live-streaming/ da dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Segnalati streaming disponibili online su altri siti, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficiali Facebook delle due squadre oppure su Twitter per visitare gli account dei due club.



Formazioni Ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): 1 Lloris; 2 Pavard, 4 Varane, 5 Umtiti, 21 Lucas Hernandez; 6 Pogba, 13 Kanté; 10 Mbappé, 7 Griezmann, 14 Matuidi; 9 Giroud. Allenatore: Didier Deschamps

CROAZIA (4-2-3-1): 23 Subasic; 2 Vrsaljko, 6 Lovren, 21 Vida, 3 Strinic; 7 Rakitic, 11 Brozovic; 18 Rebic, 10 Modric, 4 Perisic; 17 Mandzukic. Allenatore: Zlatko Dalic



Al termine della finale di Mosca, gli uomini di Deschamps trionfano a 20 anni di distanza dall'edizione giocata in casa. Protagonistie il nuovo fenomeno. Diretta Francia Croazia, probabili formazioni,orario e risultato live della partita, finale dei Mondiali 2018. la finale del Mondiale 2018 va in scena al Luzhniki die vede di fronte. Per i Bleus si tratta della terza finale assoluta dopo quella vinta nel 1998 e quella persa nel 2006.