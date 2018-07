Jesi : 87enne uccide la moglie a coltellate poi tenta il suicidio colpendosi alla gola

L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Carlo Urbani di Jesi, per la moglie non c'è stato nulla da fare, il corpo senza vita è stato trovato nell'appartamento al secondo piano di un condominio in via San Francesco, dove i carabinieri stanno facendo dei rilievi.

Altro omicidio nelle Marche, aun uomo di 87 anni ha ucciso la moglie 82enne a coltellate, e poi ha tentato il suicidio colpendosi con lo stesso coltello alla gola. I vicini hanno chiamato uno dei figli della coppia sentendo troppe urla, il figlio è andato a casa dei genitori doveha ucciso la moglie.