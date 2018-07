Pesaro : la 53enne Sabrina Malipiero ammazzata in casa

Gli inquirenti ritengono che l'omicida abbia infierito con un'arma da taglio, il delitto risale a diverse ore prima della scoperta del corpo, probabilmente a ieri notte. Nell'abitazione non ci sono segni di effrazione, la Sabrina Malipiero potrebbe avere aperto lei stessa la porta al suo assassino.

La 53enne Sabrina Malipiero è stata trovata morta dal figlio nella sua sua casa di, nel quartiere di Pantano. La mamma di due figli e separata dal marito, viveva sola, il rinvenimento è stato fatto dal, che questa mattina si era recato a farle visita. Il ragazzo ha chiamato il 118, ma ogni soccorso è stato inutile. Sul corpo della donna sono stati rinvenuti lesioni da arma da taglio, èstata trovata morta immersa in una pozza di sangue all'interno della propria casa al secondo piano di una palazzina in via Pantano, civico 89.